Точка H является основанием высоты BH, проведённой из вершины прямого угла B прямоу??ольного треугольника ABC. Окружность с диаметром BH пересекает стороны AB и CB в точках P и K соответственно. Найдите PK, если BH=15.
Геометрия
Точка H является основанием высоты BH, проведённой из вершины прямого угла B прямоу??ольного треугольника ABC. Окружность с диаметром BH пересекает стороны AB и CB в точках P и K соответственно. Найдите PK, если BH=15.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вписанный угол РВК=90°, значит опирается на диаметр. РК - диаметр=15.
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