Точка H является основанием высоты BH, проведённой из вершины прямого угла B прямоу??ольного треугольника ABC. Окружность с диаметром BH пересекает стороны AB и CB в точках P и K соответственно. Найдите PK, если BH=15.

Геометрия

Точка H является основанием высоты BH, проведённой из вершины прямого угла B прямоу??ольного треугольника ABC. Окружность с диаметром BH пересекает стороны AB и CB в точках P и K соответственно. Найдите PK, если BH=15.

Автор: Гость