1. Железа, регулирующая количество глюкозы в крови 2. Заболевание, характеризующе??ся замедлением процессов мышления. роста 3. Гармон регулирующий водо-солевой обмен 4. Гормоны, усиливающие потребление кислорода в тканях ...

Биология
1. Железа, регулирующая количество глюкозы в крови 2. Заболевание, характеризующе??ся замедлением процессов мышления. роста 3. Гармон регулирующий водо-солевой обмен 4. Гормоны, усиливающие потребление кислорода в тканях 5. Мужские половые гормоны влияют на 6. Железа, регулирующая концентрацию фосфора и кальция в крови и костях 7. Болезнь, проявляющаяся при нехватке инсулина 8. Энергетический материал, необходимый для организма 9. Женский половой гормон влияют на 10. Гормоны поджелудочной железы 11. не надо 12. Элемент, недостаток которого приводит к заболеванию зоб 13. Железа массой 0,5-0,65 г 14. Железа, выделяющая гормон тироксин 15. Гормон вилочковой железы 16. Болезнь, сопровождающаяся потливостью и возбудимостью. 17. Этот гормон мобилизирует резервы организма 18. Назовите гормоны, образующиеся в надпочечниках 19. Второе название болезни Аддисона 20. Гормоны мозгового слоя надпочечников 21. Элемент, добавляемый в пищевую соль для профилактики заболевания зобом 22. Гормоны, выделяемые поджелудочной железой 23. Гормон паращитовидных желез 24. не надо 25. Вещества, осуществляющие гуморальную регуляцию функций организма
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Ответ(ы) на вопрос:
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1.Поджелудочная железа (вырабатывает инсулин, который снижает глюкозу в крови) 2.Кретинизм 3.Вазопрессин 4. 5. 6.Кальцитонин 7.Сахарный диабет 8. 9. 10.Инсулин, глюкагон 12.недостаток йода 13.гипофиз 14.щитовидная 15.тимозин 16.Базедова болезнь 17.адреналин 18.минералкартикоиды(альдестерон), глюкокартикоиды ( кортизол, кортикостерон) ,половые гормоны(андрогены, эстрогены) 19. гипокортицизм 20.адреналин, норадреналин 21.йод 22.инсулин, глюкагон 23.паратгормон 25.
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