В каких агрегатных состояниях плотность одного и того же вещества одинакова?
Физика
В каких агрегатных состояниях плотность одного и того же вещества одинакова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность одного и того же вещества в разных агрегатных состояниях не бывает одинакова.
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