В каких богов верели восточные словяни

Гость: Гость:

Перун — главный бог, покровитель князя и дружины, также Громовержец. Хорс — олицетворённое солнце Даждьбог — солнечное божество, замыкает зиму и отмыкает весну, покровитель свадеб, предок русских людей от князя до земледельца Стрибог — божество, связанное, вероятно, с атмосферными функциями (ветром) Семаргл — полубожественный персонаж с неясными функциями, возможно — вестник между небесным и земным мирами Макошь — женское божество, покровительница прядения и ткачества