Словарная диктовка из 20 слов "о" "ё" и "ы" после "ц"
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Словарная диктовка из 20 слов "о" "ё" и "ы" после "ц"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словарные и не словарные слова буквы о, ё, и, ы, е после ц: И перед Ц: Цифра, циркуль, куцый, Птицын, Царицын, цинга, цигейка, цистерна, акция, цирк. После ц пишутся буквы О и Е В окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных после ц под ударением пишется о, без ударения е. Лицо, полотенце, овцой, птицей, жильцов, зайцев, молодцом, молодцем. Словарные слова которые нужно запомнить: Цыган, цыплёнок, цыц, цыкнуть, на цыпочках
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