В каких городах ноходится памятник Петру 1
Окружающий мир
В каких городах ноходится памятник Петру 1
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Гость:
Санкт - Петербург, Липецк, Ереван, Кизляр, Екатеринбург, Лондон видимо это не все города...
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