В каких границах заключен x если известно, что 2,2lt;=4x-3lt;=3 p.s. lt;= - больше или равно
Математика
В каких границах заключен x если известно, что 2,2lt;=4x-3lt;=3 p.s. lt;= - больше или равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,2+3<=4x<=3+3, 5,2<=4x<=6, 5,2/4<=x<=6/4, 1,3<=x<=1,5 - это ответ.
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