В каких координатных четвертях расположен график функции у=kx+1 если k lt;0 , 1gt;0

Математика
В каких координатных четвертях расположен график функции у=kx+1 если k lt;0 , 1gt;0
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