В каких природных зонах возможно наводнение
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В каких природных зонах возможно наводнение
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Зонах умеренного климата, субтропики, тропики
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