В каких сказках упоминается перо птицы

Литература
В каких сказках упоминается перо птицы
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Автор: Гость
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Гость:
Конек-горбунек сказка про волшебное перышко
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