В каких случаях "не" является частицей ,а где приставкой?
Русский язык
В каких случаях "не" является частицей ,а где приставкой?
Ответ(ы):
Гость:
Если частица "не" пишется слитно с каким либо словом то она является приставкой; а если раздельно, то это частица
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