В каких случаях "не" является частицей ,а где приставкой?

Русский язык
В каких случаях "не" является частицей ,а где приставкой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если частица "не" пишется слитно с каким либо словом то она является приставкой; а если раздельно, то это частица
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя цифры 5 2784 по одному разу Составьте самое большое пятизначное число сам??е маленькое пятизначное число Вычислите разность этих чисел
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника равна 60м-квадратных,а его длина 12м. Чему равен его перимет???
Ответить
Литература
Рассказ о дружбе Лидии Михайловне и ученике из рассказа Уроки французского
Ответить
Информатика
Объявите переменные, необходимые для вычисления объема параллелепипеда. Выберит?? один ответ: a. V,a,b,c:real; b. V,a,b,c:integer; c. V,a:real; b,c...
Ответить
Математика
У Гануси й наталкы разом 372 лыстивкы,прычому у Гануси на 12 л ,бильше ,ниж уНаталкы.С??илькы лыстивок у кожнои з дивчаток
Ответить