В каких случаях пишется ци, а в каких цы?

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В каких случаях пишется ци, а в каких цы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цы пишется только в цыпленок, цыпочках, цыган, цыц, цыкнул. в остальных случаях пишется ци.
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