№91 Cравни велечины 5 см и 3дробь 5 дм. 3 дробь 4 кг и 750 г 42с и 4дробь 5 мин. 56 мин и 7дро??ь10 ч. 13дробь100 мин и 2 дм 50 кг и 2дробь5 центн.

Математика

№91 Cравни велечины 5 см и 3дробь 5 дм. 3 дробь 4 кг и 750 г 42с и 4дробь 5 мин. 56 мин и 7дро??ь10 ч. 13дробь100 мин и 2 дм 50 кг и 2дробь5 центн.

Автор: Гость