№91 Cравни велечины 5 см и 3дробь 5 дм. 3 дробь 4 кг и 750 г 42с и 4дробь 5 мин. 56 мин и 7дро??ь10 ч. 13дробь100 мин и 2 дм 50 кг и 2дробь5 центн.
Математика
№91 Cравни велечины 5 см и 3дробь 5 дм. 3 дробь 4 кг и 750 г 42с и 4дробь 5 мин. 56 мин и 7дро??ь10 ч. 13дробь100 мин и 2 дм 50 кг и 2дробь5 центн.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 см <3/5 дм=0,6дм=6см. 3 дробь 4 кг =750 г 3 /4 кг=0,750кг =750 г =750 г 42с и 4дробь 5 мин.=> 42с <4/5 мин=60*4/5c=12*4c=48c 42<48 56 мин и 7дробь10 ч.=> 56 мин <7/10 ч*60=42 мин 13дробь100 мин и 2 дм=> 13/100 м=0,13дм*10=1,3дм <2 дм 50 кг > 2дробь5 центн.=> 2/5=0,4ц=40кг<50 => 50 кг > 2дробь5 ц
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