В какой части материка Ю. Америки находится рика-Парана?( пожалуйста помогите)
География
В какой части материка Ю. Америки находится рика-Парана?( пожалуйста помогите)
Ответ(ы):
Гость:
Река Паран находится в юго-восточной части Южной Америки, в Аргентине, протекает через г.Буэнос-Айрес и берёт начало в Атлантическом океане.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В корзине было яблоки.Сначала в корзину положили еще 15яблок,а затем взяли 1/7 ( дроб??) получивших там яблок.Сколько было яблок в корзине первонач...
Математика
Банка молока вмещается 3 четверти литра . 4банки заполнили доверху бидон. сколько литров вмещается бидон
Математика
Привет.Подскажите. За 4 часа работы 3 одинаковых трактора использовали 240 л топлива. На сколько часов работы хватит 400 л топлива одному такому ...