В какой из перечисленных стран средняя плотность населения выше? Индия, Исландия, Россия, финляндия
География
В какой из перечисленных стран средняя плотность населения выше? Индия, Исландия, Россия, финляндия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индия,население составляет 1,25 миллиарда человек,а площадь 3 287 590 км2,то есть плотность населения где-то 357 человек на км2
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