В каком году родился Шах Искал Хатаи
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В каком году родился Шах Искал Хатаи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 июля 1487 года! Азербайджан
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