В каком году родился Шах Искал Хатаи

История
В каком году родился Шах Искал Хатаи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 июля 1487 года! Азербайджан 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Отрезок AB и CD -диаметры некоторой окружности доказать что AC || BD помогите пожалуйста ☺
Ответить
Литература
Напишите сочинение на тему; Моя любимая птица.
Ответить
Биология
Биология. Ребята, помогите пожалуйста:) Спинномозговые нервы в нервной системе ч??ловека относятся к ее... 1) центральному отделу 2) подкорко...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста , ответить на вопросы ,хотя бы на русском . Why do people say that being teen is great and hard at the same time? 2. What wou...
Ответить
Алгебра
Срочно помогите решить примеры по алгебре пожалуйста
Ответить