В каком из этих предложений ошибка 1)Ты сделал работу лучше всех. 2)Он слушал на уро??е более внимательнее.
Русский язык
В каком из этих предложений ошибка 1)Ты сделал работу лучше всех. 2)Он слушал на уро??е более внимательнее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибка в предложении №2. Правильно сказать так : он слушал более внимательно ИЛИ он слушал внимательнее.
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