В каком из этих предложений ошибка 1)Ты сделал работу лучше всех. 2)Он слушал на уро??е более внимательнее.

Русский язык

В каком из этих предложений ошибка 1)Ты сделал работу лучше всех. 2)Он слушал на уро??е более внимательнее.

Автор: Гость