В каком из треугольников нарушена закономерность записи чисел? 4 8 10 16 Что нужно ис??равить на рисунке?

Математика

В каком из треугольников нарушена закономерность записи чисел? 4 8 10 16 Что нужно ис??равить на рисунке?

Автор: Гость