В каком из треугольников нарушена закономерность записи чисел? 4 8 10 16 Что нужно ис??равить на рисунке?
Математика
В каком из треугольников нарушена закономерность записи чисел? 4 8 10 16 Что нужно ис??равить на рисунке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо зочеркнуть 10 и над ним написать 12
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