Какие из данных глаголов имеют окончание безударное: блестит горят сверкает лье?? сквозит мечтаете работаешь познаём изучаем поет распевает свистят грозим утешают.

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Какие из данных глаголов имеют окончание безударное: блестит горят сверкает лье?? сквозит мечтаете работаешь познаём изучаем поет распевает свистят грозим утешают.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сверкает, мечтаете, работаешь, изучаем,распевает,утешают.
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