Сколько целых чисел на координатной прямой между числами -21 и 8 расположено?
Математика
Сколько целых чисел на координатной прямой между числами -21 и 8 расположено?
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-20 -19 -18 -16 -15 -14............... -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7. итого28
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