Выпишите обособленные и необособленные определения 1) Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы. 2) Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. 3) Солдаты теперь не только слышали, но и увидели две тени проходив...
Русский язык
Выпишите обособленные и необособленные определения 1) Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы. 2) Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. 3) Солдаты теперь не только слышали, но и увидели две тени проходившие, в пролёте между деревьями. 4) Хаджи-Мурат сдержал своего, тяжело дышавшего и посеревшего от пота, белого коня и остановился. 5) Один, из сидевших у костра людей, быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату. 6) Хаджи-Мурат достал один из хозырей вынул пулю затыкающую его и из-под пули свёрнутую трубочкой записку. 7) Хаджи-Мурат поднял голову и взглянул на светившееся уже сквозь стволы деревьев небо на востоке и спросил, у сидевшего поодаль от него, мюрида о Хан-Магоме. 8) Разбудил его весёлый голос Хан-Магомы возвращавшегося с Батою из своего посольства. 9) Солнце блистало и на только что распустившейся листве и на молодой девственной траве и на всходах хлебов и на ряби быстрой реки видневшейся влево от дороги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Светивший сначала - обособленное 2) Обутых не в сапоги - обособленное 3) Тут или проходившие, или между деревьями - оба варианта необособленны 4) Тяжело дышавшего и посеревшего от пота- обособленное 5) Сидевших у костра людей - обособленное 6) Затыкающую его; свёрнутую трубочкой - обособленные. Должны выделяться запятыми 7) Светившееся уже сквозь стволы деревьев - необособленное 8) Возвращавшегося с Батою из своего посольства - обособленное. Должно выделяться запятыми
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Помогите плизззззззз. Можно ли мелодию написанную для одного инструмента поручить другому инструменту. Если да, то назовите варианты замены
Другие предметы
Нужна ли справка в бассейн я думаю нужно если дети ходят в бассейн заниматься то я знаю что нужна справка а я хочу сходить в бассейн 1 раз просто п...
История
Выберите из нижеперечисленных понятий те, которые относятся к периоду Русского г??сударства XII—XIII веков: а) мушкет; б) воевода; в) Куликовск...