Выпишите обособленные и необособленные определения 1) Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы. 2) Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. 3) Солдаты теперь не только слышали, но и увидели две тени проходив...

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Выпишите обособленные и необособленные определения 1) Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы. 2) Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. 3) Солдаты теперь не только слышали, но и увидели две тени проходившие, в пролёте между деревьями. 4) Хаджи-Мурат сдержал своего, тяжело дышавшего и посеревшего от пота, белого коня и остановился. 5) Один, из сидевших у костра людей, быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату. 6) Хаджи-Мурат достал один из хозырей вынул пулю затыкающую его и из-под пули свёрнутую трубочкой записку. 7) Хаджи-Мурат поднял голову и взглянул на светившееся уже сквозь стволы деревьев небо на востоке и спросил, у сидевшего поодаль от него, мюрида о Хан-Магоме. 8) Разбудил его весёлый голос Хан-Магомы возвращавшегося с Батою из своего посольства. 9) Солнце блистало и на только что распустившейся листве и на молодой девственной траве и на всходах хлебов и на ряби быстрой реки видневшейся влево от дороги.

Автор: Гость