Помогите плизззззззз. Можно ли мелодию написанную для одного инструмента поручить другому инструменту. Если да, то назовите варианты замены

Музыка

Помогите плизззззззз. Можно ли мелодию написанную для одного инструмента поручить другому инструменту. Если да, то назовите варианты замены

Автор: Гость