В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 1) Творчество позднего Бетховена мало соответствовало вкусам современной ему вен...

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В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 1) Творчество позднего Бетховена мало соответствовало вкусам современной ему венской публики, которая отдавала свои симпатии камерному музицированию. 2) Основные события в жизни Малевича в 1913 году разворачивались в Петербурге, в котором он познакомился с русскими авангардистами. 3) Своим «ожесточённым» героям, которые владеют силой аналитического всеразрушающего разума, Достоевский постоянно противопоставляет героев «кротких», добрых сердцем. 4) Многим обязанный участию Крамского, Шишкин назвал его художником, который оказал на него благотворное влияние

Автор: Гость