В каком примере допущена ошибка в употреблении падежной формы числительного? Вы??ерите вариант ответа: В девяноста случаях. Семью днями ранее. Пролететь над семьюдесятью городами и сёлами. Около двухста автомобилей. Отвеч...

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В каком примере допущена ошибка в употреблении падежной формы числительного? Вы??ерите вариант ответа: В девяноста случаях. Семью днями ранее. Пролететь над семьюдесятью городами и сёлами. Около двухста автомобилей. Отвечать пятистам абонентам. Задание № 5: В каком ряду пропущена одна и та же гласная? Выберите вариант ответа: Зав…зать узелок на память, объед…нить усилия Расст…гнуть куртку, пронзительно скр…петь Насл…ждаться победой, задр…жать от холода Неисс…каемый родник, предв…щать непогоду Удар в д…вятку, выв…сти на чистую воду

Автор: Гость