В каком примере допущена ошибка в употреблении падежной формы числительного? Вы??ерите вариант ответа: В девяноста случаях. Семью днями ранее. Пролететь над семьюдесятью городами и сёлами. Около двухста автомобилей. Отвеч...
Русский язык
В каком примере допущена ошибка в употреблении падежной формы числительного? Вы??ерите вариант ответа: В девяноста случаях. Семью днями ранее. Пролететь над семьюдесятью городами и сёлами. Около двухста автомобилей. Отвечать пятистам абонентам. Задание № 5: В каком ряду пропущена одна и та же гласная? Выберите вариант ответа: Зав…зать узелок на память, объед…нить усилия Расст…гнуть куртку, пронзительно скр…петь Насл…ждаться победой, задр…жать от холода Неисс…каемый родник, предв…щать непогоду Удар в д…вятку, выв…сти на чистую воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около двухсот автомобилей Завязать, объединить; расстегнуть, скрипеть; Наслаждаться, задрожать; Неиссякаемый, предвещать; Девятку, вывести
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить предложения со словами: Убеджено-убеждённо, Организовано-организованно, Обосновано-обоснованно, Удивлено-удивлённо, С...
Химия
3. Допишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты. Укажите степени окисления атомов, окислитель, восстановитель и стрелкой покажите переход эл...