В классе 30 человек, каждый из которых поёт или танцует. Известно, что поют 17 челове??, а танцевать умеют 19 человек. Сколько человек поёт и танцует одновременно?
Информатика
В классе 30 человек, каждый из которых поёт или танцует. Известно, что поют 17 челове??, а танцевать умеют 19 человек. Сколько человек поёт и танцует одновременно?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть А - это множество учеников, умеющих петь. Количество элементов в нём по условию равно n = 17. Пусть В - множество учеников, умеющих танцевать. Количество элементов в нём - m = 18. Множество совпадает со всем классом, т.к. каждый ученик в классе поёт или танцует. - это множество тех учеников класса, которые поют и танцуют одновременно. Пусть их количество равно k. Согласно формуле доказанной выше n + m- k = 17+ 19- k = 30 k = 6. Ответ: 6 учеников в классе поют и танцуют одновременно.
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