В классе 35 учеников. Каждый из них пользуется хотя бы одним из видов городского тр??нспорта: метро, автобусом и троллейбусом. Всеми тремя видами транспорта пользуются 6 учеников, метро и автобусом – 15 учеников, метро и тролле...
Математика
В классе 35 учеников. Каждый из них пользуется хотя бы одним из видов городского тр??нспорта: метро, автобусом и троллейбусом. Всеми тремя видами транспорта пользуются 6 учеников, метро и автобусом – 15 учеников, метро и троллейбусом – 13 учеников, троллейбусом и автобусом – 9 учеников. Сколько учеников пользуются только одним видом транспорта?
Ответ(ы):
Гость:
15-6=9 учеников пользуются только метро и автобусом 13-6=7 учеников пользуются только метро и троллейбусом 9-6=3 учеников пользуются только троллейбусом и автобусом 6 учеников пользуются всеми тремя видами транспорта 35-6-9-7-3=10 учеников пользуются одним видом транспорта
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