В классе 35 учеников. Каждый из них пользуется хотя бы одним из видов городского тр??нспорта: метро, автобусом и троллейбусом. Всеми тремя видами транспорта пользуются 6 учеников, метро и автобусом – 15 учеников, метро и тролле...

Математика

В классе 35 учеников. Каждый из них пользуется хотя бы одним из видов городского тр??нспорта: метро, автобусом и троллейбусом. Всеми тремя видами транспорта пользуются 6 учеников, метро и автобусом – 15 учеников, метро и троллейбусом – 13 учеников, троллейбусом и автобусом – 9 учеников. Сколько учеников пользуются только одним видом транспорта?

Автор: Гость