В классе мальчиков относитьсч к числу девочек как 8:5.На сколько℅-ов мальчиков бол??ше чем девочек?

Математика
В классе мальчиков относитьсч к числу девочек как 8:5.На сколько℅-ов мальчиков бол??ше чем девочек?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3=5 разница 3/5 умножить на 100 =60% мальчиков больше 3/8 умножить на сто =37.5% девочек больше очень легкая задача надеюсь помогла
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