В клетке таблицы 3 х 3 вписаны 9 различных натуральных чисел сумма которых ровна 50. ??оня нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2 х 2.Какова наименьшая возможная сумма ЭТИХ ЧЕТЫРЁХ СУММ. (А)65 (Б) 67 (В)69 (Г)82 (Д)95

Математика
В клетке таблицы 3 х 3 вписаны 9 различных натуральных чисел сумма которых ровна 50. ??оня нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2 х 2.Какова наименьшая возможная сумма ЭТИХ ЧЕТЫРЁХ СУММ. (А)65 (Б) 67 (В)69 (Г)82 (Д)95
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