В книге Джеймса Крюса ПРОДАННЫЙ СМЕХ мальчик Тим сам того не подозревая продал са?? себя нечистой силе. А каким именем тот подписался? А) ГРЕЧ Б)СВЕЧ В)ТРЁЧ Г)Глюч Д)ФЛИНЧ

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В книге Джеймса Крюса ПРОДАННЫЙ СМЕХ мальчик Тим сам того не подозревая продал са?? себя нечистой силе. А каким именем тот подписался? А) ГРЕЧ Б)СВЕЧ В)ТРЁЧ Г)Глюч Д)ФЛИНЧ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Треч (наоборот черт) барон ему отдал все свое наследство он умер и с ним умер смех Тима
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