В кодировке кои-8 каждый символ кодируется одним байтом. определите количество си??волов в сообщени, если информационный обьем сообщения в этой кодировке равен 120 бит .

Информатика

В кодировке кои-8 каждый символ кодируется одним байтом. определите количество си??волов в сообщени, если информационный обьем сообщения в этой кодировке равен 120 бит .

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