Задание а)и б) помогите пожалуйста

Гость: Гость:

а) слева направо,верхний ряд:синица,перепел,дятел.Из этой тройки на лугу обитает перепел.Слева на права,нижний ряд:трясогузка,кукушка,коростель.Из этой тройки на лугу обитают трясогузка и коростель. б)Птицы, живущие на лугу, имеют высокие ноги относительно своего тела.Это помогает им питаться на земле,ходить в высокой траве.Перепел имеет защитную окраску,напоминающую траву,и его трудно заметить в траве.Так он спасается от хищников.Трясогузка (в данном случае-белая,так как желтая обитает в лесу)любит открытые пространство с каменистой почвой.У нее окраска серо-белая,тоже защитная.Коростель приспособился жить на лугу,совершая большие и длительные переходы на ногах,поэтому они у данного представителя пернатых особенно крепкие и высокие ноги. зад.53 Луг представляет собой открытое пространство,поэтому крупным млекопитающим здесь невозможно укрыться от непогоды и хищников.