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Решите уравнения 1) (х-23)•14=342
Математика
Решите уравнения 1) (х-23)•14=342
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14х-322=342 14х=664 х=47.42
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