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Решить уравнение х = 8х+36/х+13
Алгебра
Решить уравнение х = 8х+36/х+13
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Гость:
Будет 2508 (8+36)*(44+13)=2508
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