В коком количестве натрия будет столько же атомов сколько их содержится в 40 г кальция

Химия
В коком количестве натрия будет столько же атомов сколько их содержится в 40 г кальция
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Гость:
низшую степень окисления сера проявляет в соединении1)Na2S22)Na2S2O33)S2F24)FeS

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