В коком количестве натрия будет столько же атомов сколько их содержится в 40 г кальция
Химия
В коком количестве натрия будет столько же атомов сколько их содержится в 40 г кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
низшую степень окисления сера проявляет в соединении1)Na2S22)Na2S2O33)S2F24)FeS
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
Даны стороны треугольника. Определить его вид: равносторонний, равнобедренный ил?? разносторонний - и вывести сообщение об этом. И кроме того, если...
Английский язык