Даны стороны треугольника. Определить его вид: равносторонний, равнобедренный ил?? разносторонний - и вывести сообщение об этом. И кроме того, если треугольник равносторонний, то найти его высоту, если он равнобедренный, то най...
Информатика
Даны стороны треугольника. Определить его вид: равносторонний, равнобедренный ил?? разносторонний - и вывести сообщение об этом. И кроме того, если треугольник равносторонний, то найти его высоту, если он равнобедренный, то найти его полупериметр, а в противном случае найти его наибольшую сторону.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Это рассказ о потомке шотландских королей, российском графе Якове Вилимовиче Брю??е (1670—1735). 18 февраля 1721 года один из ближайших сподвижн...
Математика
Алгебра