Даны стороны треугольника. Определить его вид: равносторонний, равнобедренный ил?? разносторонний - и вывести сообщение об этом. И кроме того, если треугольник равносторонний, то найти его высоту, если он равнобедренный, то най...

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Даны стороны треугольника. Определить его вид: равносторонний, равнобедренный ил?? разносторонний - и вывести сообщение об этом. И кроме того, если треугольник равносторонний, то найти его высоту, если он равнобедренный, то найти его полупериметр, а в противном случае найти его наибольшую сторону.

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