В коробке лежат 5 черных и 7 белых шаров. Какое число шаров следует не глядя взять и?? коробки, чтобы среди них обязательно оказался: 1)черный шар; 2) белый шар?
Математика
В коробке лежат 5 черных и 7 белых шаров. Какое число шаров следует не глядя взять и?? коробки, чтобы среди них обязательно оказался: 1)черный шар; 2) белый шар?
Ответ(ы):
Гость:
1) 8 шаров(т.к. первые 7 могут оказаться белыми, а 8-ой всегда будет чёрным)2) 6 шаров (т.к. первые 5 могут оказаться чёрными)
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