В коробке лежат 5 черных и 7 белых шаров. Какое число шаров следует не глядя взять и?? коробки, чтобы среди них обязательно оказался: 1)черный шар; 2) белый шар?

Математика
В коробке лежат 5 черных и 7 белых шаров. Какое число шаров следует не глядя взять и?? коробки, чтобы среди них обязательно оказался: 1)черный шар; 2) белый шар?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 8 шаров(т.к. первые 7 могут оказаться белыми, а 8-ой всегда будет чёрным)2) 6 шаров (т.к. первые 5 могут оказаться чёрными)

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Почему обычай проводить олимпийские игры был для греков священным?
Ответить
Математика
Произведение двух чисел равно их среднему арифметическому,а разность этих чисел ??авна 1. найдите эти числа
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста задания по арифметической прогрессии: 1.Найдите двадцать перв??й член арифметической прогрессии(аⁿ), первый член которой равен ...
Ответить
Химия
Найти количество массу и объем кислорода необходимого для сгорания 2.7 г алюминия
Ответить
Алгебра
Дана геометрическая прогресии (bn),знаменатель которой равен 5, a b1 = 2/5. Найдите сумм?? первых 6 ее членов.
Ответить