В коробке лежат 5 черных и 7 белых шаров. Какое число шаров следует не глядя взять и?? коробки, чтобы среди них обязательно оказался: 1)черный шар; 2) белый шар?

Математика

В коробке лежат 5 черных и 7 белых шаров. Какое число шаров следует не глядя взять и?? коробки, чтобы среди них обязательно оказался: 1)черный шар; 2) белый шар?

Автор: Гость