В корзине лежат 15 яблок из них 1\3 красных сколько красных яблок
Математика
В корзине лежат 15 яблок из них 1\3 красных сколько красных яблок
Ответ(ы):
Гость:
153*1=5 Ответ:5............
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