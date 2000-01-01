В магазин завезли 2,8т. Пряников до обеда было продано 5/7 этиз пряников сколько тонн пряников осталось еще продать?

Математика

В магазин завезли 2,8т. Пряников до обеда было продано 5/7 этиз пряников сколько тонн пряников осталось еще продать?

Автор: Гость