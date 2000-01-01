В магазин завезли 2,8т. Пряников до обеда было продано 5/7 этиз пряников сколько тонн пряников осталось еще продать?
Математика
В магазин завезли 2,8т. Пряников до обеда было продано 5/7 этиз пряников сколько тонн пряников осталось еще продать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2800 :7= 400 кг 2) 400* 5= 2000 кг= 2 т- продано 3) 2.8-2= 0.8 т ( 800 кг) -осталось продать
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