Вещества которые при диссоциации образуют только катионы металла и гидроксид-анионы являются
Химия
Вещества которые при диссоциации образуют только катионы металла и гидроксид-анионы являются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щелочи при электролитической диссоциации в расплавах дают катионы металла и гидроксид-анионы.
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