В мифе о деревянном коне кто предупреждал об опасности троянцев, кроме Лаокоона?

Литература
В мифе о деревянном коне кто предупреждал об опасности троянцев, кроме Лаокоона?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночью в Энею является тень Гектора она предупреждает героя что бы он бежал
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