В мифе о деревянном коне кто предупреждал об опасности троянцев, кроме Лаокоона?
Литература
В мифе о деревянном коне кто предупреждал об опасности троянцев, кроме Лаокоона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночью в Энею является тень Гектора она предупреждает героя что бы он бежал
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