Запишите три предложения с декабрь, январь, февраль.

Русский язык
Запишите три предложения с декабрь, январь, февраль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Декабрь был очень холодным. Январь не предвещал ничечго хорошего. Февраль прошел мимо.
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