В настоящее время на небе известно 88 созвездий. Могут ли учёные открыть 89-е созвез??ие?
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В настоящее время на небе известно 88 созвездий. Могут ли учёные открыть 89-е созвез??ие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю могут, потому што с новыми технологиями все возможно!
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