В некоторой книге без картинок 100 страниц. На каждой странице в среднем по 20 строк, по 30 символов в каждой строке. Вычислить информационный объём книги, если в ней использовано 80 видов различных символов.

Информатика
В некоторой книге без картинок 100 страниц. На каждой странице в среднем по 20 строк, по 30 символов в каждой строке. Вычислить информационный объём книги, если в ней использовано 80 видов различных символов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80=2^i   => i=7 бит I= 100*20*30*7=420000 бит =52500 байт =  51 Кбайт 
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