В некоторой книге без картинок 100 страниц. На каждой странице в среднем по 20 строк, по 30 символов в каждой строке. Вычислить информационный объём книги, если в ней использовано 80 видов различных символов.
Информатика
В некоторой книге без картинок 100 страниц. На каждой странице в среднем по 20 строк, по 30 символов в каждой строке. Вычислить информационный объём книги, если в ней использовано 80 видов различных символов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80=2^i => i=7 бит I= 100*20*30*7=420000 бит =52500 байт = 51 Кбайт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов , расстояние между которыми 650км, вышли навстречу друг другу два поезда.один прошёл 250км, а другой - на 35км меньше . на каком ра...
Русский язык
Прочитай текст Найди и запиши одушевлённые имена существительные затем неодушев??енные вышел на поляну Медведь. На поляне лежат серыйе камени. Стал...