В некоторой книге без картинок 100 страниц. На каждой странице в среднем по 20 строк, по 30 символов в каждой строке. Вычислить информационный объём книги, если в ней использовано 80 видов различных символов.

Информатика

В некоторой книге без картинок 100 страниц. На каждой странице в среднем по 20 строк, по 30 символов в каждой строке. Вычислить информационный объём книги, если в ней использовано 80 видов различных символов.

Автор: Гость