В одной коробке 7 1/2 килограмм яблок а в другой в 3 раза меньше Сколько килограмм яб??ок В двух коробках

Математика

В одной коробке 7 1/2 килограмм яблок а в другой в 3 раза меньше Сколько килограмм яб??ок В двух коробках

Автор: Гость