В одной коробке 7 1/2 килограмм яблок а в другой в 3 раза меньше Сколько килограмм яб??ок В двух коробках
Математика
В одной коробке 7 1/2 килограмм яблок а в другой в 3 раза меньше Сколько килограмм яб??ок В двух коробках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7.5\3=2.5 7.5+2.5=10 Ответ:10 килограмм яблок в 2 корбках
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