Кинетическая энергия тела,движущегося со скоростью 5 м/с, равна 50 дж.Масса тела равна? 1)2кг 2)4 кг 3)10кг 4)20 кг

Физика
Кинетическая энергия тела,движущегося со скоростью 5 м/с, равна 50 дж.Масса тела равна? 1)2кг 2)4 кг 3)10кг 4)20 кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ек=mV^2\2 50Дж=m25м\с\2 m=50×2\25 m=4кг
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