Подчеркни определения На далёкой лесной полянке расцвели редкие растения. В проз??ачном утреннем воздухе чувствуется свежесть луговых трав.У внимательных и добрых хозяев растут преданные и ласковые животные. Осенние листья опад...

Гость: Гость:

На далёкой(~~~~~) лесной(~~~~~) полянке расцвели редкие(~~~~) растения. В прозрачном(~~~~) утреннем(~~~~) воздухе чувствуется свежесть луговых(~~~~~) трав.У внимательных(~~~~~) идобрых(~~~~~) хозяев растут преданные(~~~~~) и ласковые(~~~~) животные. Осенние(~~~~) листья опадают от сильного(~~~~) и холодного(~~~~) ветра.На вырубке поспело много душистой(~~~~~) и сладкой(~~~~) земляники. Зимний(~~~~) лес дремал под пушистым(~~~~~) снежком. Шустрая(~~~~) белочка любит вкусные(~~~~) орешки. Весенним(~~~~~) утром слышится радостный(~~~~~) щебет перелётных(~~~~~) птиц. После жаркого(~~~~) лета наступила дождливая(~~~~~) и зябкая(~~~~) осень. В новой(~~~~) книжке есть много разных(~~~~) иллюстраций.Пугливые(~~~~) котята прячутся под старой(~~~~) кроватью. Бледная(~~~~) луна отражается на тёмной(~~~~) поверхности озера . Прожорливые(~~~~) гусеницы объели молодые(~~~~~) листочки. Умелый(~~~~~) столяр ловко починил сломанное(~~~~~) кресло. Поблизости громко сигналила грузовая(~~~~)машина. Маленький(~~~~~) хомячок мирно спал на сухих(~~~~) опилках. Рыжая(~~~~) кошка ловко запрыгнула на новую(~~~~) полку. Веселый(~~~~~) щенок радостно лаял на детишек. Сильный(~~~~) гололёд мешал быстрой(~~~~) езде. P.S. Определения в тексте выделены жирным шрифтом и подчеркнуты (~~~~~).