Подчеркни определения На далёкой лесной полянке расцвели редкие растения. В проз??ачном утреннем воздухе чувствуется свежесть луговых трав.У внимательных и добрых хозяев растут преданные и ласковые животные. Осенние листья опад...
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Подчеркни определения На далёкой лесной полянке расцвели редкие растения. В проз??ачном утреннем воздухе чувствуется свежесть луговых трав.У внимательных и добрых хозяев растут преданные и ласковые животные. Осенние листья опадают от сильного и холодного ветра.На вырубке поспело много душистой и сладкой земляники. Зимний лес дремал под пушистым снежком. Шустрая белочка любит вкусные орешки. Весенним утром слышится радостный щебет перелётных птиц. После жаркого лета наступила дождливая и зябкая осень. В новой книжке есть много разных иллюстраций.Пугливые котята прячутся под старой кроватью. Бледная луна отражается на тёмной поверхности озера . Прожорливые гусеницы обьели молодые листочки. Умелый столяр ловко починил сломанное кресло. Поблизости громко сигналила грузовая машина. Маленький хомячок мирно спал на сухих опилках. Рыжая кошка ловко запрыгнула на новую полку. Веселый щенок радостно лаял на детишек. Сильный гололёд мешал быстрой езде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На далёкой(~~~~~) лесной(~~~~~) полянке расцвели редкие(~~~~) растения. В прозрачном(~~~~) утреннем(~~~~) воздухе чувствуется свежесть луговых(~~~~~) трав.У внимательных(~~~~~) идобрых(~~~~~) хозяев растут преданные(~~~~~) и ласковые(~~~~) животные. Осенние(~~~~) листья опадают от сильного(~~~~) и холодного(~~~~) ветра.На вырубке поспело много душистой(~~~~~) и сладкой(~~~~) земляники. Зимний(~~~~) лес дремал под пушистым(~~~~~) снежком. Шустрая(~~~~) белочка любит вкусные(~~~~) орешки. Весенним(~~~~~) утром слышится радостный(~~~~~) щебет перелётных(~~~~~) птиц. После жаркого(~~~~) лета наступила дождливая(~~~~~) и зябкая(~~~~) осень. В новой(~~~~) книжке есть много разных(~~~~) иллюстраций.Пугливые(~~~~) котята прячутся под старой(~~~~) кроватью. Бледная(~~~~) луна отражается на тёмной(~~~~) поверхности озера . Прожорливые(~~~~) гусеницы объели молодые(~~~~~) листочки. Умелый(~~~~~) столяр ловко починил сломанное(~~~~~) кресло. Поблизости громко сигналила грузовая(~~~~)машина. Маленький(~~~~~) хомячок мирно спал на сухих(~~~~) опилках. Рыжая(~~~~) кошка ловко запрыгнула на новую(~~~~) полку. Веселый(~~~~~) щенок радостно лаял на детишек. Сильный(~~~~) гололёд мешал быстрой(~~~~) езде. P.S. Определения в тексте выделены жирным шрифтом и подчеркнуты (~~~~~).
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