Как появились деньги?
Обществознание
Как появились деньги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше люди обменивали товар на товар,однако вскоре появилась нужда в уникальном средстве для обмена товара.Вот тогда появились деньги- уникальные средства обмена.
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