Решите прогрессию плиз срочно

Алгебра
Решите прогрессию плиз срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 и 6 не смогла, вот остальные номера
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