Исправь ошибки в определении ( зачеркни ненужное) ДАЮ 15 БАЛОВ!!! ПОМОГИТЕ И ВЫ ИХ ПО??УЧИТЕ
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Исправь ошибки в определении ( зачеркни ненужное) ДАЮ 15 БАЛОВ!!! ПОМОГИТЕ И ВЫ ИХ ПО??УЧИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибка это значит что он не признаёт это государство своим
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