Монгольская империя рассказать кратко о ней

Гость: Гость:

Ну, во первых, было Татаро-Монгольское Иго,которое после завоевания Руси создало свое государство-Золотая Орда. Столица-Байрам-сарай,если я не ошибаюсь,стояла она на Волге. Входило в это Иго такие государства,как:Северный Китай,Индия,Монголия и весь дальний Восток.