Монгольская империя рассказать кратко о ней
История
Монгольская империя рассказать кратко о ней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, во первых, было Татаро-Монгольское Иго,которое после завоевания Руси создало свое государство-Золотая Орда. Столица-Байрам-сарай,если я не ошибаюсь,стояла она на Волге. Входило в это Иго такие государства,как:Северный Китай,Индия,Монголия и весь дальний Восток.
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